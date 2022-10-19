ARRESTATO NIKO PANDETTA, IN TASCA AVEVA 12MILA EURO

Aveva in tasca 12 mila euro Vincenzo Pandetta, in arte ‘Niko’, quando questa mattina è stato bloccato a Milano. Il particolare è emerso dopo che la polizia lo ha arrestato notificandogli il provvedime...

Aveva in tasca 12 mila euro Vincenzo Pandetta, in arte ‘Niko’, quando questa mattina è stato bloccato a Milano. Il particolare è emerso dopo che la polizia lo ha arrestato notificandogli il provvedimento di esecuzione pena del Tribunale di Catania di 4 anni e 5 mesi per spaccio ed evasione, emesso il 12 ottobre scorso, alla notizia del quale si era reso irreperibile.

Secondo quanto si è appreso il rapper ha dormito in una stanza affittata dal suo manager, un uomo di 33 anni di origini albanesi, che stamani era con lui nelle fasi precedenti all’arresto. Con Pandetta c’era anche un amico, di 38 anni, con precedenti per falso, alla guida dell’auto sulla quale è stato poi bloccato. La posizione dei due è al vaglio dell’autorità giudiziaria; non si esclude che possa essergli contestata la ‘procurata inosservanza di pena’ essendo il rapper consapevole di essere latitante (aveva pubblicato dei post sui social in proposito).

Pandetta, residente a Catania, probabilmente alloggiava da alcuni giorni nell’appartamento affittato in uno stabile di via Michetti, nella zona Nord di Milano. Il rapper è un abituale frequentatore del capoluogo lombardo, sia per le serate di movida nei locali sia per tifo calcistico.

Sceso da casa intorno alle 8 in compagnia del manager, è stato lasciato salire sull’auto guidata dall’amico dagli agenti appostati in zona e poi fermato a un semaforo rosso in via Lessona. Ai poliziotti è sembrato sorpreso, e avrebbe confermato di essere venuto a Milano per firmare un contratto discografico asserendo che poi si sarebbe consegnato. Ora si trova in Questura in attesa di essere trasferito in carcere. (Ansa)