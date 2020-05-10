ARRESTATO PATERNESE IN TRASFERTA A MASCALI: RUBANO OLTRE 300 CHILI DI LIMONI

COMUNICATO DEI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato, nella flagranza, un 38enne paternese ed 39enne cittadino extracomunitario di origini senegalesi ma residente a Cata...

I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato, nella flagranza, un 38enne paternese ed 39enne cittadino extracomunitario di origini senegalesi ma residente a Catania, perché responsabili di furto aggravato e danneggiamento.

Nel quadro delle attività di controllo per scoraggiare il purtroppo triste fenomeno delle razzie nelle aree rurali, i militari in Contrada Carcarella hanno proceduto al controllo dei due occupanti di un’autovettura Peugeot 307.

Immediatamente i militari si accorgevano che gli arrestati avevano caricato a bordo dell’auto oltre 300 chilogrammi di limoni, asportati furtivamente da un agrumeto poco distante, danneggiandone la recinzione ed addirittura anche le piante.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre l’autovettura utilizzata per commettere i reati è stata sequestrata in quanto anche priva, tra l’altro, della prevista copertura assicurativa.