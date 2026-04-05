🔥 Paternò, paura nella notte: auto in fiamme in pieno centro

Momenti di paura nella notte a Paternò, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme in Vico Bruno, davanti alla sede della Confcommercio, alle spalle di piazza Regina Margherita.

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando alcuni residenti hanno notato il veicolo completamente in fiamme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme potessero estendersi ad altre auto o alle abitazioni vicine.

L’auto è stata però gravemente danneggiata dal rogo.

Al momento non sono chiare le cause dell’incendio: non si esclude nessuna ipotesi, ma saranno gli accertamenti delle autorità a fare luce sull’accaduto.

Fortunatamente, non si registrano feriti.