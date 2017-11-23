I carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 47enne Antonio Minutolo, originario di Paternò ma domiciliato a Catania, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tr...

I carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 47enne Antonio Minutolo, originario di Paternò ma domiciliato a Catania, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo dovrà espiare la pena di un anno e sei mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole di detenzione illegale di arma clandestina, alterazioni di armi da sparo, ricettazione e riciclaggio, reati commessi il 6 novembre del 2015 a Siracusa.

ARRESTATO PATERNESE PER ARMA CLANDESTINA, RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare.