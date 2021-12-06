ARRESTATO PRESIDENTE SAMPDORIA FERRERO, CLUB NON COINVOLTO

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si appren...

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini.

Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari

