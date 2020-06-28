ARRESTATO SPACCIATORE A CATANIA. ERA STATO SEGNALATO SU YOUPOL

La Polizia di Stato ha tratto in arresto TOSTO Emmanuele Salvatore (classe 1992), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.In particolare, Nella giornata...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto TOSTO Emmanuele Salvatore (classe 1992), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

In particolare, Nella giornata di ieri una segnalazione pervenuta sull’applicazione YOU POL ha indicato un appartamento sito nel quartiere di Picanello quale possibile “casa di spaccio”.

I “Falchi” hanno quindi deciso di effettuare un veloce appostamento ed al momento opportuno sono riusciti a guadagnarsi l’accesso nell’abitazione per procedere ad una perquisizione.

Il proprietario di casa sorpreso e oramai impossibilitato a disfarsi di quanto detenuto ha quindi indicato agli operatori dove custodiva la sostanza stupefacente.

All’interno di un borsone utilizzato per andare a giocare a calcetto sono stati quindi rinvenute due pietre di cocaina del peso di 40 grammi, mentre ben occultate in uno sgabuzzino sono state trovate alcune dosi di marijuana già confezionata ed ulteriore marijuana sfusa per un peso di ulteriori 40 grammi, un kit professionale per pesare e confezionare la sostanza stupefacente comprensivo di apparecchio per preparare le dosi “sottovuoto” e alcune centinaia di euro in contanti. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.