Arresti della Polizia: lo spaccio era anche a Paternò

L'organizzazione sgominata oggi dalla Squadra Mobile denominata "Ticket" avrebbe gestito una piazza di spaccio anche a Paternò: è questo uno dei retroscena emerso nel corso della conferenza di stamane convocata in Questura

95047.it Nella mattinata di oggi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'arresto di 5 persone:

SAITTA Giuseppe (cl. 1968), inteso “bimbo ”, pregiudicato;

GRECO Gianni (cl. 1983), pregiudicato, già detenuto per altra causa;

TESTA Luciano (cl..1980), pregiudicato, già detenuto per altra causa;

ACCIARITO Guido (cl.1980), pregiudicato, già detenuto per altra causa;

TESTA Antonio (cl.1972), pregiudicato, già agli arresti domiciliari per altra causa.

Sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché detenzione e spaccio delle medesime, con l'aggravante di essere l’associazione armata.

La misura cautelare accoglie gli esiti di un’attività d’indagine di tipo tecnico, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, condotta dalla Squadra Mobile - Sezione Antidroga -nell’arco temporale settembre - novembre 2011, dalla quale è emersa l’esistenza di un’associazione criminale dedita al traffico di cocaina e marijuana, diretta ed organizzata da Giuseppe Saitta e suddivisa in due gruppi.

Il primo gruppo, operativo nei quartieri della zona nord di Catania ed in territorio dei Comuni di Paternò e Misterbianco nonché in territorio di Augusta, risultava capeggiato da Guido Acciarito, mentre il secondo gruppo, guidato da Gianni Greco e Luciano Testa, gestiva l’attività di spaccio sino alle note località messinesi di Taormina e Giardini Naxos.

Le attività tecniche di intercettazione hanno consentito di appurare come i due gruppi operassero congiuntamente nella fase dell’acquisto dello stupefacente rivolgendosi entrambi a Antonio Testa, mentre la successiva fase di spaccio di stupefacente sul territorio avveniva in maniera disgiunta, con una ripartizione delle zone di competenza, per poi far confluire i proventi dell’illecita attività in una medesima “cassa comune”.

L’indagine rappresenta la testimonianza tangibile di come la criminalità organizzata locale, nel settore degli stupefacenti, realizzi della vere e proprie joint venture che prescindono dalla cosca di appartenenza.

Gli indagati risultano appartenere a distinte organizzazioni criminali, segnatamente:

SAITTA è ritenuto affiliato alla cosca Pillera - Puntina

TESTA Antonio è ritenuto affiliato alla cosca Santapaola - Ercolano

ACCIARITO Guido è ritenuto affiliato alla cosca Mazzei.

Gli esiti dell’attività tecnica hanno dimostrato l’uso di un linguaggio criptico da parte degli odierni arrestati dove venivano utilizzati termini come “ragazze” - “biglietto” destinati a celare le illecite attività concernenti la droga.

A riscontro delle indagini tecniche, la Sezione Antidroga in data 28 ottobre 2011 veniva tratto in arresto un soggetto per detenzione di gr. 100 di marijuana cedutagli da GRECO.

In data 7 novembre 2011, personale della predetta Sezione traeva in arresto TESTA Luciano perché trovato in possesso di 2,900 kg. di marijuana.

Sempre nella medesima giornata, si si è proceduto al sequestro di un fucile cal. 12 a canne mozze con relativo munizionamento, la cui detenzione era riconducibile alla persona di Gianni Greco, così come emerso dalle intercettazioni telefoniche tra quest’ultimo e la consorte alla quale aveva chiesto di disfarsene gettandola in un cassonetto dell’immondizia ove effettivamente veniva rinvenuta e sequestrata.

Il successivo 11 novembre 2011, il medesimo personale dell’Antidroga traeva in arresto GRECO Gianni perché sorpreso mentre cedeva ad un acquirente 30 grammi di cocaina.

Nella fase di esecuzione del provvedimento cautelare, Giuseppe Saitta, rintracciato presso il panificio di sua proprietà ubicato in questa via Del Bosco, è stato trovato in possesso di una pistola marca Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa ed il colpo in canna ed altro caricatore rifornito, per un totale di 32 cartucce.

SAITTA, è stato anche deferito in stato di arresto per il reato di detenzione, porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento nonché ricettazione della medesima.

Espletati gli adempimenti di rito, SAITTA Giuseppe e TESTA Antonio sono stati associati presso le locali case circondariali di “Bicocca” e “piazza Lanza”.