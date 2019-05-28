ARRESTO DELLA POLIZIA DI FRONTIERA AEROPORTUALE

La Polizia di Stato ha arrestato il cittadino rumeno ILIESCU Neculai (classe 1964) destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Gela il 25 otto...

La Polizia di Stato ha arrestato il cittadino rumeno ILIESCU Neculai (classe 1964) destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Gela il 25 ottobre del 2017, per ricettazione.

Nel pomeriggio dello scorso 26 maggio, durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania, nei confronti dei passeggeri di un volo in partenza da Bucarest (Romania), è stato arrestato il predetto cittadino rumeno ILIESCU, sul quale pendeva un Ripristino di un Ordine di carcerazione, per ricettazione.

L’ILIESCU sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza, al fine di rientrare in patria e sottarsi al provvedimento restrittivo pendente su di lui, ma gli esperti operatori della Polizia di Frontiera, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti ad identificarlo e catturarlo.

A conclusione degli atti di rito, l’arrestato veniva associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione della A.G. competente.

Lo stesso dovrà espiare la pena di anni due di reclusione.