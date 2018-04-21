Arresto per droga a Misterbianco
I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza il 35enne Giovanni GANGI di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze st...
I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza il 35enne Giovanni GANGI di Misterbianco, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, la scorsa notte, al termine di un servizio di osservazione avviato nelle ore precedenti, hanno evidenziato un anomalo afflusso di giovani dall’abitazione dell’uomo. Per tale ragione, perquisendogli l’abitazione hanno rinvenuto circa 700 grammi di marijuana contenuti in una busta di cellophane oltre a vario materiale utile al confezionamento della droga.
L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.