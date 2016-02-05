Arresto per spaccio

Intervento a Belpasso da parte dei carabinieri di Paternò

Il giovane il 14 dicembre scorso, con provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania, era stato arrestato e posto ai domiciliari per scontare una pena residua di 1 anno e sei mesi di reclusione, sempre per reati di droga, commessi nel dicembre 2011.

Ieri sera, i militari, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione del 21enne rinvenendo, abilmente occultati, in un anta dell’armadio della stanza da letto, 26 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, 10 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 17 grammi, e 4 involucri di carta stagnola contenente 4 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.