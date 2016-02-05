95047

Arresto per spaccio

Intervento a Belpasso da parte dei carabinieri di Paternò

05 febbraio 2016
95047.it I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato CALVAGNA Agatino Francesco, 21enne, di Belpasso, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il giovane il 14 dicembre scorso, con provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania, era stato arrestato e posto ai domiciliari per scontare una pena residua di 1 anno e sei mesi di reclusione, sempre per reati di droga, commessi nel dicembre 2011.
Ieri sera, i militari, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione del 21enne rinvenendo, abilmente occultati, in un anta dell’armadio della stanza da letto, 26 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, 10 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 17 grammi, e 4 involucri di carta stagnola contenente 4 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati.
L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

