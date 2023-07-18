ARRIVA BARD, L'IA GENERATIVA CHE SFIDA CHAT GPT

Arriva anche in Europa e in Italia, in lingua italiana, Bard il software di Intelligenza artificiale generativa di Google, concorrente diretto di ChatGpt."Bard attinge a informazioni sul web per forni...

Arriva anche in Europa e in Italia, in lingua italiana, Bard il software di Intelligenza artificiale generativa di Google, concorrente diretto di ChatGpt.

"Bard attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità - spiega Google - ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati, per comprendere il loro punto di vista e le loro indicazioni.

Abbiamo adottato misure per aiutare le persone a gestire le informazioni in modo responsabile". In Italia a fine marzo ChatGpt è stato sospeso per un mese dopo le osservazioni del Garante Privacy.

"Bard è un'esperienza diversa dalla ricerca di Google, un nuovo paradigma del modo in cui usiamo il computer", ha spiegato in una conference call Jack Krawczyk, direttore del prodotto in Google, aggiungendo che Bard è accessibile a tutti.

L'espansione del chatbot, lanciato in versione beta a marzo "è la più grande fino a questo momento, il nostro approccio è ambizioso e responsabile". E' possibile interagire con Bard in più di 40 lingue tra cui arabo, cinese, tedesco e hindi.

Google avverte che "Bard potrebbe in alcune occasioni fare affermazioni imprecise in risposta ad una richiesta dell'utente". "Se ricevete una risposta che ritenete imprecisa oppure non appropriata - aggiunge - o se riscontrate un problema o se desiderate semplicemente mandare una segnalazione, c'è un modo semplice per lasciare un commento. Potete anche scegliere per quanto tempo Bard archivierà i vostri dati nel vostro account Google" oppure "disattivare completamente questa funzione".

Oltre a rispondere alle domande degli utenti (si possono ascoltarle e ricevere risposte multiple con tono e stile diverso) Bard può pure, con le nuove funzionalità, "fissare, organizzare e modificare le conversazioni", usare "le immagini nei prompt", cioè nelle richieste al software; "condividere le risposte", "esportare il codice in più posti".