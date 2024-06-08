ARRIVA IL CALDO IN ITALIA, BOLLINO GIALLO A CATANIA PER DOMENICA 09 GIUGNO 2024

Arriva il caldo estivo in Italia e scattano i primi allarmi per le temperature torride. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da poco avviato per il 2024, segnala infatti il...

Arriva il caldo estivo in Italia e scattano i primi allarmi per le temperature torride.

Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da poco avviato per il 2024, segnala infatti il primo bollino arancione proprio per questo weekend con le temperature che schizzano verso l'alto anche oltre 35 gradi, in particolare sulle regioni e città meridionali. Responsabile dell'ondata di calore sull'Italia è l'arrivo sul nostro Paese dell’anticiclone africano.

In particolare per la giornata di domani, domenica 9 giugno, è prevista una allerta arancione a Bari e gialla in 7 città, tutte al centro sud.

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania e Palermo, perdomenica 09 Giugno 2024, bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 25 e 36 gradi e una massima percepita di 36 gradi.

Il codice giallo è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. che raccomanda attenzione ai cittadini, soprattutto anziani e bambini.

Si raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.

Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:

Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

Abbigliamento leggere e adeguato

Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro

Ridurre la temperatura corporea

Ridurre il livello di attività fisica.

Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.

Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.

Conservare correttamente i farmaci

Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.

Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.