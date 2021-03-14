ARRIVA IL CORNETTO ALGIDA AL “CANNOLO SICILIANO”

Un cornetto Algida con i sapori del cannolo siciliano. Un sogno proibito per i più golosi, che diventa realtà grazie al lavoro della chef stellata eoliana Martina Caruso.La chef ha firmato la limited...

Un cornetto Algida con i sapori del cannolo siciliano. Un sogno proibito per i più golosi, che diventa realtà grazie al lavoro della chef stellata eoliana Martina Caruso.

La chef ha firmato la limited edition 2021 del celebre cornetto, con dei gusti tutti siculi: il cono avrà una cialda con cannella ripiena di gelato alla panna con ricotta con un cuore di salsa all’arancia e granella di pistacchio.

Martina Caruso, del ristorante “Signum” di Salina, è anche la più giovane chef che ha ricevuto l’ambita stella Michelin in Italia.