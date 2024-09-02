ARRIVA LA CARTA DEDICATA A TE 2024 DA 500 EURO, BENEFICIARI PUBBLICATI DAI COMUNI DOPO RICEZIONE ELENCHI INPS

Parte da settembre la possibilità di usare la Carta dedicata a te, la misura che prevede 500 euro in una sola tranche annuale per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già s...

Parte da settembre la possibilità di usare la Carta dedicata a te, la misura che prevede 500 euro in una sola tranche annuale per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già sussidi (al 4 giugno 2024, data di entrata in vigore della misura) come l’Adi o la Carta acquisti ma non siano neanche fruitori di Naspi, Dis-Coll o cassa integrazione. L’Inps in un messaggio sottolinea che il beneficio potrà essere fruito al massimo da 1,33 milioni di nuclei.

«La misura, spiega l’Inps, consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025».

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (come pane, latte, carne, uova, tonno ecc) con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti. In alternativa ai carburanti, con il sussidio possono essere acquistati abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. L’Inps entro il 24 luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web, insieme alle istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune.

A chi spetta

Il primo criterio di priorità è riferito all’età dei minori e alle famiglie con almeno 3 componenti (nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso). Immediatamente dopo saranno favoriti i nuclei composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006 (sempre con priorità a famiglie con l’Isee più basso). Infine, alle famiglie con almeno tre componenti partendo da quelle con Isee più basso indipendentemente dai figli minori.

Carta “Dedicata a te” 2024: le istruzioni

La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo, incrementato nel 2024, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

La nuova social card “Dedicata a te” è una misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti (decreto interministeriale 4 giugno 2024):

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale;

certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui.

I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, ma sono individuati d’ufficio tra i possessori dei requisiti previsti.

In questi giorni i comuni hanno ricevuto gli elenchi da parte dell’INPS.

Avvenuta questa, verrà immediatamente pubblicato l’elenco dei beneficiari sul sito istituzionale dei Comune e verranno indicate le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. I beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del decreto) possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Tutti i dettagli sono indicati nel messaggio 10 luglio 2024, n. 2575, che illustra anche la procedura di accesso al servizio per i Comuni tramite l’Area tematica “INPS e i Comuni”, selezionando nel menu “Servizi al cittadino” la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.