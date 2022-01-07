ARRIVA LA PIOGGIA, ALLERTA METEO GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA SICILIA CENTRO ORIENTALE
Tornano le piogge in Sicilia e la Protezione civile regionale diffonde un avviso di allerta meteo gialla per la Sicilia centro orientale. L’avviso riguarda il rischio meteo e idrogeologico.
Il bollettino della Protezione civile dice che ci saranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulla Sicilia orientale. Piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Allerta gialla pure per la Basilicata, Calabria e Puglia. Temperature in calo
L’avviso è valido fino alle ore 24 del 7 gennaio.