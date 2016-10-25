Arriva l'app degli scherzi telefonici, ecco i numeri da tenere d'occhio

In questi giorni centinaia di italiani hanno ricevuto strane chiamate da numeri di telefono mai visti prima come 0294757735.C’è ad esempio chi è stato accusato dalla persona dall'altro capo della corn...

In questi giorni centinaia di italiani hanno ricevuto strane chiamate da numeri di telefono mai visti prima come 0294757735.

C’è ad esempio chi è stato accusato dalla persona dall'altro capo della cornetta di aver provocato un danno importante alla sua automobile.

Altri invece sono stati contattati da un presunto dipendente dell’Agenzia delle Entrate per avvisarli di un imminente controllo fiscale.

Il primo pensiero è quello di essere diventati vittima di una delle tante truffe ma in realtà non c’è nulla da temere, si tratta solo di semplici scherzi telefonici.

Se si ricevono chiamate da numeri come 0294757735 o provenienti da Paesi esotici con cui non abbiamo nulla a che fare, è molto probabile che qualcuno fra i nostri amici o parenti abbia deciso di farci uno scherzo.

Grazie a un applicazione è infatti possibile effettuare false telefonate che risultano particolarmente reali. La vittima dello scherzo parlerà infatti con un disco pre-registrato in cui le pause sono studiate alla perfezione per simulare una conversazione vera e propria.

L’app consente di chiamare numeri fissi o mobili e di registrare le reazioni delle persone che hanno ricevuto lo scherzo previo loro consenso. Quest’ultime possono poi essere condivise tramite WhatsApp, e-mail, Facebook e Twitter.