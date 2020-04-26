ARRIVA L'ASTEROIDE 1998 OR2: SALUTERÀ LA TERRA A 6 MILIONI DI KM DI DISTANZA

Il gigantesco asteroide 1998 OR2, che sfiorerà la Terra il prossimo 29 aprile, si avvicina sempre di più al nostro pianeta. Nonostante le grandissime dimensioni (1,5 chilometri di diametro), il passag...

Il gigantesco asteroide 1998 OR2, che sfiorerà la Terra il prossimo 29 aprile, si avvicina sempre di più al nostro pianeta. Nonostante le grandissime dimensioni (1,5 chilometri di diametro), il passaggio dell'asteroide vicino alla Terra avverrà comunque a distanza di sicurezza. D'altronde, in un pianeta alle prese con la pandemia di coronavirus, il passaggio dell'asteroide sembra davvero l'ultimo dei problemi. Uno scatto, recentemente diffuso, mostra però un aspetto decisamente curioso di 1998 OR2.

L'asteroide, che viaggia ad una velocità di 8,69 km al secondo, raggiungerà il prossimo 29 aprile una distanza minima dalla Terra di 6,28 milioni di chilometri (circa 16,4 volte la distanza tra il nostro pianeta e la Luna). Una immagine, ottenuta grazie ad un radiotelescopio e diffuso dall'osservatorio di Arecibo (Puerto Rico), mostra un aspetto molto curioso dell'asteroide, che sembra avere una mascherina: si tratta dell'effetto ottico causato dalla luce del sole sulla superficie del corpo celeste.

Il curioso aspetto dell'asteroide è stato sottolineato dagli stessi ricercatori che lavorano all'osservatorio di Arecibo, ma ovviamente è stato notato anche da tantissimi utenti sul web.



L'asteroide continuerà a essere visibile dall'Italia anche nella fase di massimo avvicinamento: la sera migliore per osservarlo, secondo Masi "è quella tra il 28 e il 29 di aprile quando si troverà tra le stelle dell'Idra, a Sud della costellazione del Leone, mentre l'orario ideale sarà tra le 21,30 e 22,00, quando l'asteroide si troverà a 25 gradi di altezza in direzione sud sud ovest e basterà anche un piccolo telescopio o buon binocolo per poterlo osservare". Sarà un'occasione da non perdere perché la prossima volta che il sasso cosmico si avvicinerà alla Terra sarà nel 2079, quando passerà a 1,8 milioni di chilometri.