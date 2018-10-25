ARRIVA L’ORA SOLARE: È TEMPO DI SPOSTARE LE LANCETTE, POTREBBE ESSERE L’ULTIMA VOLTA

Torna in vigore l’ora solare. La buona notizia è che nella notte in cui ci sarà il cambio di orario si dormirà un’ora in più. L’ora solare entrerà in vigore nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ott...

Torna in vigore l’ora solare. La buona notizia è che nella notte in cui ci sarà il cambio di orario si dormirà un’ora in più. L’ora solare entrerà in vigore nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre. Alle ore 3 le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora indietro, alle 2. Nella notte fra il 27 e il 28 dormiremo quindi un’ora in più. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2019, quando farà spazio al ritorno dell’ora legale.

La Commissione Europea sta valutando la possibilità di abbandonare questo sistema e lasciare a ogni singolo stato la libertà di scegliere quale ora adottare. La proposta è arrivata proprio dal presidente Jean-Claude Juncker e, se accettata, potrebbe sconvolgere radicalmente le nostre abitudini. L’ora legale è stata utilizzata in Italia per la prima volta nel 1916, ma è entrata in vigore ufficialmente con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava esponenzialmente. Nei paesi della fascia tropicale, invece, non viene utilizzata perché la variazione delle ore di luce durante l’anno è minima.