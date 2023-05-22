ARRIVA SU WHATSAPP "CHAT LOCK" LA FUNZIONE PER PROTEGGERE LE CONVERSAZIONI
Arriva su WhatsApp una nuova funzionalità che permette agli utenti di mantenere alcune conversazioni più private.
L'ha annunciata Mark Zuckerberg in un post, la funzione si chiama chiama 'Chat Lock': consente di bloccare qualsiasi chat, collocandola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, come un'impronta digitale o una scansione del volto, o attraverso l'inserimento di una password.
"Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le tue conversazioni più private", scrive il fondatore di Meta.
Per bloccare una chat basterà toccare il nome della conversazione, individuale o di gruppo, e selezionare l'opzione di blocco. Quando si vuole accedere ai messaggi protetti, bisognerà appoggiare il dito precedentemente registrato o eseguire la scansione del volto. In alternativa, come già accade oggi come forma di doppia autenticazione, l'utente può inserire una password di sblocco.
Crediamo che questa funzione sarà utile per le persone a cui capita di condividere il telefono con altri familiari o in quei momenti in cui arriva un messaggio speciale proprio quando il telefono è in mano a qualcun altro", scrive WhatsApp sul suo blog ufficiale.
Meta - secondo indiscrezioni - presto dovrebbe rendere disponibile a tutti su WhatsApp anche la modifica dei messaggi inviati, entro 15 minuti dal lancio, un'opzione scovata nella versione beta dell'app per Android.