Arrivano i carabinieri e gettano la marijuana nel water: arrestati

Si tratta di due 39enni paternesi

A cura di Redazione Redazione
21 ottobre 2016 13:40
Paternò
News
95047.it Il resoconto dei militari:

"I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, i paternesi Francesco MOBILIA e Alessandro FAZIO, entrambi classe 77, rei del concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ieri sera, le informazioni raccolte dai militari del Nucleo Operativo hanno portato gli stessi a fare irruzione nell’abitazione del MOBILIA laddove, in compagnia del correo, si stavano confezionando le dosi di marijuana da spacciare. I due pusher, preoccupati dall’arrivo dei carabinieri hanno tentato di disfarsi della droga gettandola nel water, azione resa vana dagli operanti che in tutto hanno recuperato e sequestrato una 40ina di grammi di marijuana, di cui una parta già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione; del materiale utilizzato per confezionare la droga ed un impianto di videosorveglianza perimetrale esterno – utilizzato per eludere le visite “inaspettate” delle forze dell’ordine.
Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza".

