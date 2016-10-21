Arrivano i carabinieri e gettano la marijuana nel water: arrestati
Si tratta di due 39enni paternesi
A cura di Redazione
21 ottobre 2016 13:40
95047.it Il resoconto dei militari:
fazio-alessandro-06-07-1977
mobilia-francesco-19-11-1977
Ieri sera, le informazioni raccolte dai militari del Nucleo Operativo hanno portato gli stessi a fare irruzione nell’abitazione del MOBILIA laddove, in compagnia del correo, si stavano confezionando le dosi di marijuana da spacciare. I due pusher, preoccupati dall’arrivo dei carabinieri hanno tentato di disfarsi della droga gettandola nel water, azione resa vana dagli operanti che in tutto hanno recuperato e sequestrato una 40ina di grammi di marijuana, di cui una parta già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione; del materiale utilizzato per confezionare la droga ed un impianto di videosorveglianza perimetrale esterno – utilizzato per eludere le visite “inaspettate” delle forze dell’ordine.
Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza".