Arrivano i carabinieri e gettano la marijuana nel water: arrestati

Si tratta di due 39enni paternesi

"I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, i paternesi Francesco MOBILIA e Alessandro FAZIO, entrambi classe 77, rei del concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri sera, le informazioni raccolte dai militari del Nucleo Operativo hanno portato gli stessi a fare irruzione nell’abitazione del MOBILIA laddove, in compagnia del correo, si stavano confezionando le dosi di marijuana da spacciare. I due pusher, preoccupati dall’arrivo dei carabinieri hanno tentato di disfarsi della droga gettandola nel water, azione resa vana dagli operanti che in tutto hanno recuperato e sequestrato una 40ina di grammi di marijuana, di cui una parta già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione; del materiale utilizzato per confezionare la droga ed un impianto di videosorveglianza perimetrale esterno – utilizzato per eludere le visite “inaspettate” delle forze dell’ordine.Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza".