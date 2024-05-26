ARRIVANO GLI AUTOVELOX LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA

Catania compie un passo decisivo verso la sicurezza stradale con l'attivazione dei primi due autovelox fissi lungo la circonvallazione, nei pressi della Cittadella Universitaria. Questa iniziativa rap...

Catania compie un passo decisivo verso la sicurezza stradale con l'attivazione dei primi due autovelox fissi lungo la circonvallazione, nei pressi della Cittadella Universitaria. Questa iniziativa rappresenta solo l'inizio di un piano più ampio: altri tre dispositivi saranno presto operativi nelle zone di Ognina e Nesima.

Il limite di velocità lungo l'intera tratta è stato fissato a 50 km/h, un provvedimento pensato per ridurre il numero di incidenti e proteggere la vita dei cittadini. La riduzione della velocità è una delle misure più efficaci per prevenire incidenti gravi e salvare vite umane.

Ma gli autovelox non sono l'unica novità. Verranno infatti installate anche telecamere T-Red ai semafori, per contrastare il fenomeno degli automobilisti che non rispettano il segnale rosso, una delle principali cause di incidenti urbani. Le telecamere T-Red sono strumenti avanzati che non solo rilevano le infrazioni in tempo reale, ma registrano anche le prove visive, facilitando l'applicazione delle sanzioni.

L’assessore alla Polizia locale, Alessandro Porto, ha precisato: «Verranno collocati nel tratto più critico, quello che porta alla Cittadella universitaria». Questo tratto è tristemente noto per due tragiche perdite: Chiara Adorno, studentessa che ha perso la vita lo scorso novembre, e Danilo Di Majo, deceduto nel luglio del 2017. Due giovani vite spezzate, due tragedie che la città non ha mai dimenticato e che hanno riecheggiato più volte nell'aula consiliare.

La comunità catanese, attraverso i suoi rappresentanti, ha sempre chiesto con forza che si prendessero iniziative concrete per garantire la sicurezza stradale. Le nuove misure rappresentano una risposta a queste richieste, frutto di un impegno bipartisan.

La speranza è che tali provvedimenti possano finalmente prevenire ulteriori tragedie e rendere le strade di Catania più sicure per tutti.