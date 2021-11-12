ARRIVANO IN GIAPPONE I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIGLIETTI AEREI A SORPRESA

In Giappone i distributori automatici vendono davvero di tutto. Ora perfino dei biglietti aerei con destinazione a sorpresa. Non è una trovata pubblicitaria, ma una strategia di vendita scelta dalla P...

In Giappone i distributori automatici vendono davvero di tutto. Ora perfino dei biglietti aerei con destinazione a sorpresa. Non è una trovata pubblicitaria, ma una strategia di vendita scelta dalla Peach Aviation.

La società ha installato il proprio distributore automatico di gacha nel vivace quartiere Shibuya di Tokyo, pieno di punti chilometrici di andata e ritorno verso destinazioni nazionali fuori dall’aeroporto Narita di Tokyo. Il processo è del tutto casuale e solo all’apertura i clienti scoprono dove stanno andando. Le località includono le città di Okinawa e la prefettura settentrionale di Hokkaido.

Le destinazioni proposte dalla compagnia, con partenza dall’ Haneda Airport di Tokyo e dal Kansai International di Osaka, sono Sapporo Shin Chitose (CTS), Memanbetsu (MMB), Kushiro (KUH), Fukuoka (FUK), Nagasaki (NGS), Miyazaki (KMI), Oita (OIT), Kagoshima (KOG), Naha(OKA), Ishigaki (ISG), e Amami (ASJ).

Appena 5000 yen (38 euro) per acquistare un voucher del valore di 45 euro per una destinazione a sorpresa sul territorio nazionale e una volta ottenuta la capsula e scoperta la propria destinazione, sarà necessario dirigersi sul sito della compagnia aerea, scegliere le proprie date (massimo fino al 31 marzo 2022), e confermare la prenotazione.

L’esperienza dei distributori automatici di biglietti aerei, però, non si limita al viaggio: ogni pallina di plastica, infatti, contiene anche una missione da compiere in un determinato luogo, come per esempio andare al mercato e preparare una specialità locale, vestirsi come dei clown di Osaka o identificare un oggetto strano sulla costa di Ishigaki.

L’iniziativa ha avuto grande successo e, anche grazie ai social, in poco tempo sono state vendute 3000 sfere, senza contare la grande pubblicità resa alla compagnia aerea, ora popolare anche fuori del Giappone.

I distributori, la cui installazione inizialmente era prevista fino a dicembre, rimarranno a disposizione degli utenti ancora per un po’ di tempo e ne verranno installati altri in altre città del Paese.

