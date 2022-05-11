ARRIVANO SU WHATSAPP LE REAZIONI CON LE EMOJI COME SU FACEBOOK

Arrivano su WhatsApp le "reactions", le reazioni con le emoji che gli utenti sono già abituati ad usare su Facebook dal 2016 e danno modo di esprimere dei sentimenti oltre al semplice "mi piace".L’ann...

Arrivano su WhatsApp le "reactions", le reazioni con le emoji che gli utenti sono già abituati ad usare su Facebook dal 2016 e danno modo di esprimere dei sentimenti oltre al semplice "mi piace".

L’annuncio arriva direttamente dal profilo Facebook di Mark Zuckerberg, proprio nelle ore in cui il Ceo di Meta era ricevuto dal premier italiano Draghi a Palazzo Chigi.

Come accennato, la funzione è già in "rollout" da oggi, ma al momento non sembra essere ancora stata avvistata in Italia.

Le reactions al momento attive sono sei e includono anche le mani in posizione di preghiera, "per aiutare a diffondere grazie e apprezzamento, altre espressioni in arrivo», scrive Zuckerberg.

La novità era già stata anticipata nelle scorse settimane, ma da oggi è ufficiale.