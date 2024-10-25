ASD ARTISTICA INFERRERA DI MISTERBIANCO BRILLA AL CAMPIONATO DI GINNASTICA ARTISTICA SILVER A SPADAFORA

Domenica 20 ottobre, presso il palazzetto sportivo di Spadafora (Messina), si è tenuto il Campionato di Ginnastica Artistica Femminile Silver LA e LB organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia...

Domenica 20 ottobre, presso il palazzetto sportivo di Spadafora (Messina), si è tenuto il Campionato di Ginnastica Artistica Femminile Silver LA e LB organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). L’evento ha visto la partecipazione di numerose ginnaste, pronte a darsi battaglia sugli attrezzi trave, corpo libero, volteggio e parallele. La somma dei punteggi ottenuti su ogni attrezzo ha determinato la classifica finale, portando grandi soddisfazioni all'Asd Artistica Inferrera.

Nella categoria LA3, le piccolissime alla loro prima esperienza in gara hanno ottenuto risultati molto promettenti. Delia Casella ha conquistato un quarto posto, mentre Aurora Aversa e Martina Russo si sono classificate rispettivamente all’ottavo e nono posto.

Il primo podio per la squadra è arrivato con la ginnasta Sofia Lucisano, che ha ottenuto il 3° posto nella categoria LB3. Anche per lei si trattava della prima esperienza in gara, ma ha saputo dimostrare una grande tenacia, distinguendosi come una giovane atleta brillante. A seguire, Rebecca Paratore ha regalato un'altra grande emozione salendo sul podio con un 2° posto nella categoria LB Avanzato. Anche per lei, alla prima esperienza federale, la gara è stata un successo grazie a una performance eccellente.

Il tecnico federale della società, Claudia Inferrera, si è detta orgogliosa delle sue ginnaste, ringraziando il suo team, in particolare il tecnico regionale Giusi Cavarretta, che ha preparato le atlete in tempi record, e l’assistente tecnico Daniele Scaccianoce, che ha accompagnato e sostenuto la squadra durante l’intera competizione.

"Un team unito e tenace" ha sottolineato l’istruttrice Inferrera, evidenziando come il lavoro di squadra e la passione siano stati fondamentali per ottenere questi risultati. Inoltre, ha voluto ringraziare i genitori delle atlete per la loro costante dedizione.

Questo successo segna solo l'inizio di un percorso promettente per l'Artistica Inferrera di Misterbianco, che negli anni passati ha già raccolto successi nelle competizioni FGI e ora guarda con fiducia al futuro, puntando a nuovi traguardi.