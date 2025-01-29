ASD LIBELLULE DI BELPASSO: TRIPLO ORO AI REGIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Una giornata da incorniciare quella del 26 gennaio 2025 per l’ASD Libellule di Belpasso, che ha brillato ai Campionati Regionali Regolamentari tenutisi presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Catania....

Una giornata da incorniciare quella del 26 gennaio 2025 per l’ASD Libellule di Belpasso, che ha brillato ai Campionati Regionali Regolamentari tenutisi presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Catania. Alla prima gara dell’anno, la squadra, guidata dalla professoressa Giusy Di Maio e dai collaboratori Roberta Floresta e Nicolò La Mela, non si è fatta mancare successi, conquistando diversi podi e confermando il talento e la determinazione delle sue atlete.

La società ha presentato tre squadre in gara, trionfando con tutte e tre nelle rispettive categorie. Le atlete dell’ASD Libellule hanno conquistato i primi posti assoluti nelle categorie Allieve 1, Allieve 2 e Junior, dimostrando una preparazione eccellente e un forte spirito di squadra.

Allieve 1 : Marta Fisichella, Sofia Cristaldi, Margherita Sciacca, Ginevra Pietrosanti, Annarita Leotta, Matilde Motta, Emma Rodriguez e Mia Zappalà.

: Marta Fisichella, Sofia Cristaldi, Margherita Sciacca, Ginevra Pietrosanti, Annarita Leotta, Matilde Motta, Emma Rodriguez e Mia Zappalà. Allieve 2 : Daria Chisari, Serena Coco, Valentina Grasso, Anna Moschetto, Sofia Paternò e Agnese Pezzino.

: Daria Chisari, Serena Coco, Valentina Grasso, Anna Moschetto, Sofia Paternò e Agnese Pezzino. Junior : Sarah Artino, Alice La Mela, Ginevra Giuffrida, Sofia Carpitella, Maria Chiara Giordano e Clarissa Sapienza.

: Sarah Artino, Alice La Mela, Ginevra Giuffrida, Sofia Carpitella, Maria Chiara Giordano e Clarissa Sapienza.

La categoria Allieve 2 individuali, con ben 42 partecipanti, ha visto le atlete dell’ASD Libellule distinguersi ulteriormente. Ginevra Re ed Elena Gioia hanno conquistato due meritatissime medaglie di bronzo nella classifica generale.

Un risultato straordinario è arrivato nella specialità Corpo libero, dove Mariafrancesca Calcagno ha raggiunto il gradino più alto del podio, aggiudicandosi un fantastico primo posto.

Non da meno, Elena Gioia ha mostrato una performance eccezionale, conquistando:

Due medaglie d’oro nelle specialità Corpo libero e Trave .

nelle specialità e . Una medaglia di bronzo nella specialità Volteggio .

nella specialità .

L’ASD Libellule continua a rappresentare con onore la città di Belpasso, ottenendo risultati sempre più prestigiosi. Questo successo non è solo un traguardo sportivo, ma anche un simbolo dei valori di impegno, disciplina e spirito di squadra che la società trasmette alle sue giovani atlete.

Con questa straordinaria performance, l’ASD Libellule si conferma una realtà di eccellenza nel panorama sportivo regionale, pronta a raccogliere nuove sfide e a portare ancora più in alto il nome di Belpasso.