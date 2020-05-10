ASP DI CATANIA. BANDITI NUOVI CONCORSI

Indetti, all’Asp di Catania, concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:- n. 15 posti di Collaboratore tecnico professionale Informatico- n. 6 posti di Collaborat...

Indetti, all’Asp di Catania, concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 15 posti di Collaboratore tecnico professionale Informatico

- n. 6 posti di Collaboratore tecnico professionale - UOC Tecnico

(rif. delibera n. 461/2020).

Gratitudine per il lavoro svolto è espressa dai vertici aziendali al direttore dell’UOC Risorse umane, dott. Santo Messina, e ai suoi collaboratori. Grazie all’assidua presenza e alla continuità da loro assicurata è stato possibile non solo assumere, in emergenza, le risorse professionali necessarie per fronteggiare la pandemia, ma anche proseguire, con ordine, nella programmazione del reclutamento del personale, definita con gli atti organizzativi aziendali e in armonia con le indicazioni e le linee guida dell’Assessorato regionale alla Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza.

Queste nuove procedure concorsuali si aggiungono ad altre precedentemente bandite per:

- n. 21 posti di Collaboratore professionale Assistente sociale;

- n. 32 posti di CPS Tecnico di Laboratori biomedico;

- n. 49 posti di CPS Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;

(rif. delibera n. 403/2020)

- n. 5 posti di Dirigente chimico (disciplina Chimica analitica)

- n. 19 posti di Dirigente biologo (disciplina Patologica clinica - Laboratorio di analisi chimico-cliniche e Microbiologia)

- n. 11 posti di Dirigente psicologo (discipline Psicologia/Psicoterapia)

(rif. delibera n. 457/2020)

I termini per la presentazione delle istanze decorreranno dalla data di pubblicazione dei bandi sulla Guri.

AVVISO PER INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI

Rimangono aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso per la formazione di elenchi a fine di reclutamento personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza COVID-19.

I profili professionali richiesti sono:

a. infermieri

b. medici specialisti in:

- anestesia e rianimazione

- terapia intensiva e del dolore

- malattie dell’apparato respiratorio

- malattie infettive e tropicali

- medicina d’emergenza e urgenza

- medicina interna

- malattie dell’apparato cardiovascolare

- radiodiagnostica

- igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti

Gli interessati potranno consultare il relativo bando nella sezione “bandi di concorso” del sito aspct.it, ovvero al seguente link https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/liberi-professionisti/.