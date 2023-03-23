ASP DI CATANIA, RIPARTITA E A PIENO REGIME L’ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE GRATUITA DI CANI E GATTI

Ripresa e già a pieno regime l’attività di sterilizzazione gratuita dei cani e dei gatti presso i 7 Ambulatori veterinari pubblici dell’Asp di Catania.A causa di alcune difficoltà di tipo amministrati...

Ripresa e già a pieno regime l’attività di sterilizzazione gratuita dei cani e dei gatti presso i 7 Ambulatori veterinari pubblici dell’Asp di Catania.

A causa di alcune difficoltà di tipo amministrativo, riscontrate durante l’espletamento della gara di approvvigionamento dei farmaci veterinari, i servizi avevano subito dei rallentamenti. Superate tali criticità, grazie alla sinergia fra il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, diretto da Emanuele Farruggia, l’UOC Provveditorato, diretta da Pietro Galatà, e l’UOC Servizio legale, guidata da Pina Morina, l’attività di sterilizzazione ordinaria è ripartita con le turnazioni precedentemente stabilite.

Nel corso degli ultimi sei mesi, l’UOC Igiene Urbana Veterinaria, diretta da Michelangelo Privitera, con una attenta riorganizzazione delle attività, ha comunque garantito la sterilizzazione di 582 cani e 466 gatti, e ha assicurato, presso alcuni Ambulatori veterinari pubblici della provincia, anche le sterilizzazioni urgenti di animali recuperati sul territorio, animali gravidi, animali che necessitavano di sterilizzazione ai fini di adozione.

In collaborazione con gli Uffici diritti animali dei Comuni, si stanno adesso programmando alcune sedute di sterilizzazione straordinaria al fine di eliminare eventuali liste di attesa che si fossero formate. Gli Uffici diritti animali gestiranno le agende di prenotazioni concordando le attività, con cadenza settimanale, con i direttori sanitari degli Ambulatori veterinari pubblici operativi a:

Catania (Via Padre Angelo Secchi)

Caltagirone (c/da Molona)

Giarre (Via Carlo Parisi, 18)

Grammichele (Via Libertini, 17)

Maletto (Via San Michele, 3)

Scordia (Via Tenente De Cristofero, 154)

Vizzini (Viale Buccheri).