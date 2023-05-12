ASPORTATO TUMORE DI 16 KG ALL'OSPEDALE CIMINO A TERMINI IMERESE,

L'equipe chirurgica dell'Ospedale "Cimino" di Termini Imerese è stata impegnata per 9 ore in un delicato intervento per l'asportazione di un raro tumore retroperitoneale di 16 kg su un paziente di 59...

L'equipe chirurgica dell'Ospedale "Cimino" di Termini Imerese è stata impegnata per 9 ore in un delicato intervento per l'asportazione di un raro tumore retroperitoneale di 16 kg su un paziente di 59 anni.

Al tavolo operatorio si sono alternati 4 chirurghi: il primario, Giacomo Urso, Gabriele Spinelli, Maria Angela Di Maggio e Donatella Costanzo."In casi come questi, l'impegno del chirurgo è totalizzante - ha sottolineato Urso - si tratta di interventi per patologie che possono manifestarsi sempre in modi diversi coinvolgendo strutture anatomiche importanti. La scelta dell'approccio, sebbene studiata nel preoperatorio, deve essere affrontata direttamente sul campo operatorio e 'cucita' sul paziente".

La lunga anestesia del paziente è stata curata dalla specialista, Sara Di Miceli, del servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Cimino, diretto da Bruma Piazza, mentre l'equipe infermieristica è stata coordinata da Salvatore Dolce. "Il paziente - ha spiegato Urso - dopo un delicato post operatorio è stato dimesso, grato delle cure ricevute da parte di tutta l'equipe chirurgica".

L'Uoc di chirurgia generale del Cimino è stata individuata quale Centro di Riferimento nella rete Regionale del Pdta per il trattamento del tumore del colon retto.

"È un risultato importante per l'ospedale di Termini Imerese - ha concluso Urso - ormai la chirurgia tende ad essere sempre più ultraspecialistica oltre che mininvasiva, ed è in quest'ottica che la nostra Regione si è indirizzata individuando e premiando le strutture con i risultati più significativi. Siamo orgogliosi di avere portato un esempio di buona sanità in questo territorio, felici della salute donata ai nostri pazienti".

