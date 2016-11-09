Assalto al Fortè: arrestato il rapinatore

In manette un 22enne che sarebbe stato "armato" di piccone

95047.it Di seguito, il comunicato diffuso dal Comando provinciale dei carabinieri:

I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, il 22enne Giorgio Castorina, del posto, ritenuto responsabile di rapina aggravata.

Ieri pomeriggio, il criminale, dopo aver effettuato un sopralluogo esplorativo all’esterno, con il volto travisato da calzamaglia ed armato di piccone ha fatto irruzione nel supermercato della catena FORTÈ di Via Sardegna 48 dove, sotto la minaccia dell’arma, ha costretto la cassiera a scansarsi dalla postazione per permettergli di sradicare la cassa - circa 300 euro ivi contenuti - e fuggire via a piedi. Immediato l’allarme al 112 con conseguente intervento sul posto di alcune pattuglie del Nucleo Operativo. Gli investigatori, analizzando tempestivamente le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza ed avendo un’ottima conoscenza dell’humus criminale della zona, hanno fiutato una traccia che li portati poco dopo in casa del malvivente luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti, le calzature, la calzamaglia è l’arma utilizzati per l’assalto poiché perfettamente compatibili con quelli fissati durante l’esame del video della rapina. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.