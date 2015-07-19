Assalto al tabacchi di piazza Santa Barbara: arrestati due 15enni

Un cittadino ha allertato i carabinieri che hanno immediatamente arrestato entrambi i minorenni

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò con il supporto dei colleghi della Compagnia d'Intervento Operativo del XII BTG "Sicilia", durante un servizio coordinato finalizzato a contrastare reati predatori in genere, hanno arrestato due 15enni paternesi che dovranno adesso rispondere dell'accusa di rapina aggravata.

Ieri sera, due individui, col volto travisato da passamontagna ed armati di pistola, hanno fatto irruzione all'interno di una tabaccheria in piazza Santa Barbara e sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare dal proprietario l'incasso della serata, fuggendo poi di corsa per le vie circostanti.

Un passante però ha notato tutta la scena ed ha telefonato al 112 avvisando della rapina in atto e fornendo un dettagliata descrizione dei rapinatori. Delle pattuglie, che gravitavano già in zona, sono intervenute immediatamente sul posto, su richiesta della Centrale Operativa, rintracciando e bloccando i due rapinatori, minori, in una via adiacente al tabacchi in possesso di 400 euro, parte della somma rapinata, e dei passamontagna appena utilizzati. Gli arrestati accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza di Catania in via Franchetti, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.