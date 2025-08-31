Assalto notturno al presidente Kirdi: lo staff del Paternò Calcio diserta la trasferta di Enna

RICEVIAMO A PUBBLICHIAMO Lo staff di presidenza del Paternò Calcio comunica che, alla luce del clima di tensione registratosi negli ultimi giorni e, in particolare, di un grave episodio avvenuto qualc...

RICEVIAMO A PUBBLICHIAMO

Lo staff di presidenza del Paternò Calcio comunica che, alla luce del clima di tensione registratosi negli ultimi giorni e, in particolare, di un grave episodio avvenuto qualche notte fa, ha valutato di non presenziare all’incontro in programma a Enna.

Nella circostanza citata, infatti, una folta rappresentanza di tifosi si è recata, senza alcun preavviso, presso l’albergo dove alloggiava il Presidente Kirdi, dichiarando di avere un appuntamento con lui. La dirigenza, avvisata dal presidente, ignaro di tutto, è stata costretta a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Un atto insolito e inatteso che ha comprensibilmente messo in allarme lo staff, il quale – per motivi legati esclusivamente alla sicurezza – ha scelto, con rammarico, di non presenziare alla partita.