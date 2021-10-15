ASSALTO SQUADRISTA CONTRO CGIL NAZIONALE, DOMANI PD IN PIAZZA A PATERNÓ

Il Partito Democratico della provincia di Catania, sarà presente domani con in testa il suo segretario provinciale, Angelo Villari, al presidio democratico allestito a Paternò in piazza Indipendenza,...

Il Partito Democratico della provincia di Catania, sarà presente domani con in testa il suo segretario provinciale, Angelo Villari, al presidio democratico allestito a Paternò in piazza Indipendenza, con inizio alle 10, dal locale circolo del Pd in difesa dei valori costituzionali e della libertà, dopo l’assalto squadrista di sabato scorso contro la sede nazionale della Cgil. All’iniziativa di Paternò hanno già aderito Cgil, Cisl, Uil, Sinistra Italiana, Amici 5 Stelle Meetup, Associazione Disabili Paternò e tanti cittadini singolarmente.

Dichiara Angelo Villari: “L’assalto fascista avvenuto sabato scorso alla sede nazionale della Cgil è stato un attacco alla democrazia italiana: per questo tutti i democratici italiani saranno idealmente connessi con la manifestazione che Cgil-Cisl-Uil hanno indetto a Roma in piazza San Giovanni alle 14 di domani. Tutti i democratici etnei ci ritroveremo a Paternò per rinnovare la nostra totale adesione ai valori della Costituzione Repubblicana, dopo i tentativi eversivi messi in atto da squadracce seppellite dalla Storia e dai valori democratici che sono nel dna degli italiani”.

Aggiunge il locale segretario dem, Salvatore Leonardi: “La Paternò democratica non può stare in silenzio, non può fare finta di nulla, non può lasciare scorrere nell’indifferenza fatti di tale gravità. Tocca a noi democratici veri e non di facciata alzare la voce per difendere la Costituzione e la libertà che ci garantisce”.