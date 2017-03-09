Assegno nucleo familiare e maternità: documentazione, termini e modalità

In attuazione della Legge 448/98 e D.M. n. 452/2000 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale comunica che, anche per l’anno 2017, è possibile presentare la domanda per richiedere l’ assegno...

In attuazione della Legge 448/98 e D.M. n. 452/2000 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale comunica che, anche per l’anno 2017, è possibile presentare la domanda per richiedere l’ assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e la domanda per richiedere l’ assegno di maternità, in conformità dei requisiti economici comunicati dal Dipartimento della Famiglia pubblicata nella G.U n. 70 del 25 Marzo 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio è stato pubblicato il Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia riguardante la rivalutazione, per l’anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.

Assegno mensile per nucleo familiare con almeno tre figli minori

L’assegno mensile per nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto, per l’anno 2017, è pari ad €. 141,30 mensile per 13 mensilità, per complessivi €. 1.836,90 in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento ai nuclei composti da cinque componenti, di cui almeno tre minori, è pari ad €. 8.555,99

Documentazione richiesta.

Autocertificazione dello stato di famiglia con relazione di parentela

Fotocopia documento di identità valido.

Attestazione ISEE in corso di validità

Assegno di maternità

L’assegno mensile di maternità, per l’anno 2017, è pari ad euro 338,89 mensili per istanze relative a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento ai nuclei composti da tre componenti, è pari ad €.16.954,95

Documentazione richiesta.

Autocertificazione dello stato di famiglia con relazione di parentela-

Fotocopia di un documento di identità valido.

Attestazione ISEE in corso di validità

Estratto atto di nascita con paternità e maternità del figlio/a

Le domande devono essere presentate:

Per l’assegno al nucleo familiare: entro il 31 gennaio 2018.

Per l’assegno di maternità: entro 6 mesi dalla data del parto.

I modelli possono essere scaricati dal sito dall'Ente QUI

o ritirati presso lo sportello degli uffici Servizio Sociale 2° piano del palazzo Municipale nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali Tel n. 095 7970376