ASSEMBLEA REGIONALE: IL PRESIDENTE GALVAGNO INTERVERRÀ DOMANI SULL’INCHIESTA DELLA PROCURA

PALERMO – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, interverrà domani in Aula per riferire sull’inchiesta per corruzione aperta dalla procura di Palermo, nella quale risulta indagato. L’esponente di Fratelli d’Italia ha deciso di anticipare la discussione, inizialmente prevista per l’8 luglio, convocando l’Assemblea a Palazzo dei Normanni per le ore 14 di domani.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Galvagno avrebbe concesso finanziamenti pubblici a imprenditori a lui vicini. In cambio, sempre secondo la procura, avrebbe ricevuto incarichi per la sua portavoce, Sabrina de Capitani, e per altri suoi conoscenti.

Nel registro degli indagati figurano anche gli imprenditori Marcella Cannariato e Nuccio De Felice, ritenuti beneficiari dei fondi pubblici elargiti con presunte modalità illecite.

La decisione di intervenire in Aula arriva in un clima di forte attenzione politica e mediatica. Galvagno, che ha finora respinto ogni addebito, si presenterà domani davanti ai deputati regionali per chiarire la sua posizione e difendere la propria condotta amministrativa. L’intervento potrebbe rappresentare un momento decisivo per il futuro politico del presidente dell’Ars e per la stabilità dell’Assemblea stessa.