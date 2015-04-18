Associazione Forense di Paternò: Maria Grazia Pannitteri nuovo presidente

Subentra a Salvatore Asero. Tutti i nomi del nuovo direttivo

95047.it E' stato rinnovato, quest'oggi, il direttivo dell'Associazione forense di Paternò. Gli avvocati paternesi hanno, dunque, un nuovo organo dirigente. Salvatore Asero Milazzo lascia il testimone alla neo presidente Maria Grazia Pannitteri. Altri componenti del direttivo sono: Cinzia Cattoretti, Giuseppe Fallica, Flavia Indaco, Salvatore Salomone, Giuseppe Scalisi, Maria Cristina Tomaselli.

Segretario dell'Associazione è Milena Garifoli.