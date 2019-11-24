ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA VALLE DEL SIMETO RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Lo scorso giovedì 21 novembre si è riunito per la prima volta, presso la propria sede, il neoeletto Consiglio Direttivo dell’associazione culturale e professionale “Ingegneri Valle del Simeto”, design...

Lo scorso giovedì 21 novembre si è riunito per la prima volta, presso la propria sede, il neoeletto Consiglio Direttivo dell’associazione culturale e professionale “Ingegneri Valle del Simeto”, designato dai soci durante l’assemblea del 7 novembre.

Al primo incontro del direttivo sono state assegnate le cariche sociali per il biennio 2019-2021 configurando un organigramma eterogeneo e variamente ricco di sensibilità e specializzazioni. Di seguito se ne riporta l’elenco con le rispettive cariche in ordine di votazione:

Ing. Francesco Puglisi: Presidente;

Ing. Giovanni Caruso: Vicepresidente;

Ing. Vincenzo Musso: Vicepresidente;

Ing. Carmelo Caruso: Delegato alla comunicazione;

Ing. Provvidenza Rita D’Urso: Segretario;

Ing. Domenico Corallo: Tesoriere;

Ing. Andrea Rapisarda: Delegato per i rapporti con gli Ordini e le Istituzioni;

Ing. Carmelo Ciccia: Consigliere Direttivo;

Ing. Alfio Fiorito: Consigliere Direttivo;

Ing. Giuseppe Garifoli: Consigliere Direttivo;

Ing. Giuseppe Longo: Consigliere Direttivo;

Ing. Salvatore Rapisarda: Consigliere Direttivo.

L’Associazione da anni persegue con diverse iniziative la promozione della professione attraverso la creazione di occasioni formative, l’arricchimento del dibattito pubblico inerente i temi della professione di ingegnere, il dialogo con le istituzioni ed il territorio, la promozione culturale ed il coinvolgimento di cittadinanza, mondo dell’istruzione e volontariato su tematiche che spaziano dalla prevenzione sismica ai cambiamenti climatici.

Stretta e proficua è altresì la sinergia con l’Università di Catania e gli Ordini professionali provinciali, grazie anche alla presenza tra i soci dell’ing. Salvatore Rapisarda, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, e dell’ing. Giuseppe Sapia, impegnato come segretario nel consiglio di disciplina dell’Ordine.

La nostra è un’associazione formata da cittadini, prima ancora che professionisti, che amano il proprio territorio e cercano di fare del loro meglio per dare un contributo positivo alla società. Ci auguriamo, con le professionalità di questo nuovo Consiglio Direttivo e con l’ausilio di tutti i Soci, di poter fare tanto e bene, auspicando che molti altri colleghi del territorio simetino possano unirsi a noi e contribuire alla crescita della nostra associazione.

Per il 2020 abbiamo in programma tante iniziative e progetti da realizzare nel, per e con il territorio e presto le renderemo note alla città.