ASSUNZIONI ALL'AEROPORTO DI CATANIA, LE POSIZIONI APERTE E COME CANDIDARSI
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. – avvalendosi di Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il lavoro – ha indetto una procedura di selezione per la formazione di un bacino di idonei da cui attingere per la copertura di posizioni lavorative relative ai seguenti profili:
E -COMMERCE SPECIALIST
Principali attività:
definizione ed attuazione della strategia di marketing, con particolare focus sulle attività di customer acquisition e retention;
esecuzione, monitoraggio e ottimizzazione di campagne di paid advertising (search, display, social adv, remarketing, );
gestione dei contenuti sui portali e-commerce e sul sito web della società;
gestione di basilari aspetti grafici;
esecuzione di campagne di e-mail marketing;
supervisione delle attività di implementazione di nuove funzionalità;
analisi e ottimizzazione della UX;
analisi delle principali metriche tramite tool di web analytics;
gestione dei partner esterni nelle attività di sviluppo e implementazioni.
PLANT MANAGER
Principali attività:
definire le strategie di sviluppo impiantistico e di prevenzione incendi, coerentemente con il Piano di Sviluppo Aeroportuale ed il Piano di Utilizzo Aeroportuale;
gestire tutte le attività impiantistiche e antincendio nell’ambito degli investimenti infrastrutturali, assicurando la corretta pianificazione;
coordinare e verificare gli scambi informativi con le altre Direzioni, relativamente agli aspetti impiantistici e antincendio;
redigere gli studi di fattibilità preliminari degli interventi pianificati e monitorare i progetti di sviluppo del Contratto di Programma.
PROGRAM MANAGER
Principali attività:
assicurare la corretta gestione e consegna dei progetti strategici assegnati sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto dei tempi e dei costi, provvedendo al coordinamento efficace delle risorse assegnate e mantenendo costanti rapporti con gli Enti preposti;
assicurare una continua supervisione dei progetti fin dalla fase di preventivazione, esaminando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e suggerendo eventuali azioni correttive e/o modifiche rese necessarie dallo sviluppo del progetto, elaborazione degli stati di avanzamento da fornire, periodicamente, al Direttore Engineering;
esaminare e valutare gli eventuali extra costi e/o riserve conseguenti a modifiche e/o richieste delle funzioni interne e/o dei fornitori/appaltatori, segnalandoli al responsabile e verificando la congruenza con il budget assegnato e con i documenti progettuali e contrattuali;
svolgere il ruolo di Responsabile Unico del procedimento per gli appalti gestiti dall’area e relativamente a tutti gli aspetti tecnici, gestionali ed amministrativi. Gestire cambiamenti e rischi (Change and Risk management) a livello di progetto.
PROJECT MANAGER
Principali attività:
garantire il corretto svolgimento e completamento dei progetti assegnati, gestendo operativamente i lavori secondo il programma definito per assicurare l’esecuzione delle opere approvate nel piano investimenti, avendo cura anche degli aspetti tecnici, amministrativi e legali correlati alle attività stesse;
valutare eventuali azioni correttive e/o modifiche rese necessarie dallo sviluppo del progetto e fornire l’elaborazione degli stati di avanzamento settimanalmente alle funzioni preposte;
definire e coordinare le attività interne e dei fornitori relative al commissioning, all’avviamento e al collaudo delle opere in conformità ai tempi assegnati ed alle risorse disponibili;
programmare e curare l’approntamento della documentazione tecnica secondo i tempi programmati, assicurando la congruenza tra progettazione esecutiva, specifiche di progetto ed esecuzione;
svolgere il ruolo di Direttore Lavori o Direttore Operativo per gli appalti gestiti dall’area, qualora i carichi di lavoro lo permettano.
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Principali attività:
garantire l’aggiornamento e coordinamento dei servizi contabili;
assicurare il puntuale adempimento e gli eventuali adeguamenti di natura fiscale ed amministrativa;
gestire le scritture contabili fino all’elaborazione del bilancio;
garantire l’esattezza dei registri contabili;
predisporre le dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali;
garantire gli adempimenti amministrativi fiscali specifici previsti dalla normativa di settore.
RESPONSABILE MARKETING
Principali attività:
definizione e attuazione della strategia di marketing, con particolare focus sulle attività di customer acquisition e retention;
Definire e attuare la strategia di comunicazione digitale dell’azienda, con obiettivi di brand awareness e/o lead generation;
Coordinare le attività di advertising sul web, sui motori di ricerca e sui social network;
Svolgere analisi sui target e sulle performance delle campagne di comunicazione per ottimizzare KPI e ROI;
Curare la comunicazione sulle properties digitali dell’azienda;
Ottimizzare i contenuti in ottica SEO;
Gestire le campagne di e-mail marketing e di Digital PR.
TECNICO BANDI E GARE
Principali attività:
Fornire assistenza legale alle altre strutture aziendali al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività relative alla programmazione, strutturazione, indizione delle procedure di gara e/o affidamento di lavori, servizi, forniture, alla successiva contrattualizzazione ed al supporto nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto delle tempistiche concordate nei piani annuali delle attività;
Predisporre la lettera di invito, i bandi di gara, le nomine delle commissioni e le successive lettere di aggiudicazione;
Predisporre i contratti dopo l’aggiudicazione.
TECNICO SICUREZZA LAVORO
Principali attività:
Redazione ed aggiornamento DVR Aziendale, dei suoi allegati e del DUVRI;
Valutazione e individuazione dei fattori di rischio ed applicazione delle misure necessarie alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
Elaborazione procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
Partecipazione a riunioni con Enti Istituzionali in materia di Sicurezza Lavoro;
Aggiornamento normativa vigente in materia di sicurezza lavoro e antincendio.
