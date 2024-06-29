ASTEROIDE GIGANTE QUESTA NOTTE SFIORA LA TERRA: SARÀ VISIBILE CON UN SEMPLICE BINOCOLO

Oggi, sabato 29 giugno 2024, l’asteroide 2024 MK, delle dimensioni di un grattacielo, si avvicinerà notevolmente alla Terra, passando a circa 295.000 km di distanza. Questo significa che sarà a circa...

Oggi, sabato 29 giugno 2024, l’asteroide 2024 MK, delle dimensioni di un grattacielo, si avvicinerà notevolmente alla Terra, passando a circa 295.000 km di distanza.

Questo significa che sarà a circa il 77% della distanza media tra la Terra e la Luna, diventando uno degli oggetti più luminosi della sua categoria osservati in tempi recenti. Questo spettacolare evento sarà visibile in diretta grazie al Virtual Telescope Project.

L’asteroide 2024 MK ha un diametro stimato di circa 146 metri, maggiore dell’altezza della Grande Piramide di Giza, che misura 139 metri. Viaggiando a una velocità impressionante di circa 34.000 km/h, l’asteroide è stato scoperto dagli astronomi sudafricani il 16 giugno scorso.

Nonostante non rappresenti una minaccia immediata per il nostro pianeta, la NASA lo classifica come “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa delle sue dimensioni e della sua orbita, che talvolta incrocia quella terrestre. Dopo il suo passaggio ravvicinato, 2024 MK tornerà verso la fascia degli asteroidi tra Marte e Giove e non si avvicinerà di nuovo alla Terra fino al 2037.

A causa delle sue notevoli dimensioni e della relativa vicinanza alla Terra, l’asteroide 2024 MK raggiungerà una magnitudine di 8,5 durante il suo fly-by, rendendolo visibile anche con un semplice binocolo.

Questo lo renderà uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno in questo periodo. Il Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta online poche ore dopo il momento di massima vicinanza a partire dalle ore 23.00.

Questo permetterà a chiunque di osservare comodamente da casa propria questo straordinario fenomeno astronomico.

SARA' POSSIBILE SEGUIRLO ONLINE CLICCANDO QUI