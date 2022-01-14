ASTEROIDE LUNGO 1 CHILOMETRO "SFIORERÀ" LA TERRA IL 18 GENNAIO
Un asteroide due volte e mezzo piu’ grande dell’Empire State Building ‘salutera” la Terra il prossimo 18 gennaio: con un diametro di circa un chilometro, il sasso cosmico denominato (7482) 1994 PC1 fa...
Un asteroide due volte e mezzo piu’ grande dell’Empire State Building ‘salutera” la Terra il prossimo 18 gennaio: con un diametro di circa un chilometro, il sasso cosmico denominato (7482) 1994 PC1 fara’ il suo passaggio ravvicinato quando in Italia saranno le 22:51, sfrecciando a una velocita’ relativa alla Terra di quasi 20 chilometri al secondo.
Non ci sara’ alcun pericolo, comunque: il copione sara’ molto diverso da quello del film ‘Don’t look up’, perche’ l’asteroide passera’ a una distanza di sicurezza di 1,93 milioni di chilometri, oltre cinque volte la distanza che separa la Terra dalla Luna.
L’asteroide e’ una vecchia conoscenza degli astronomi e per questo la sua traiettoria e’ stata calcolata con un margine di errore minimo, pari a soli 133 chilometri. Come si evince dalla sigla che lo identifica, l’asteroide e’ stato scoperto nel 1994 dall’astronomo Robert McNaught del Siding Spring Observatory, in Australia.
Ricostruendo a ritroso il suo cammino, e’ stato possibile ritrovare immagini del sasso spaziale fino al 1974 e proprio questa enorme mole di dati permette oggi di definire con un buon margine di certezza la sua orbita. L’ultimo passaggio ravvicinato e’ avvenuto 89 anni fa, il 17 gennaio 1933, a una distanza di 1,1 milioni di chilometri, simile a quella prevista per il prossimo passaggio del 18 gennaio 2105. Tutte occasioni preziose per studiare piu’ da vicino questo corpo celeste appartenente alla categoria degli asteroidi di tipo S, caratterizzati da una composizione pietrosa costituita principalmente da silicati.
Per osservare (7482) 1994 PC1 il prossimo 18 gennaio, dovrebbe bastare un piccolo telescopio amatoriale.