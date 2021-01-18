ATTENTI ALLA FALSA MAIL DELL’ENEL: PROMETTE UN RIMBORSO MA IN REALTÀ È UNA TRUFFA
“Dopo i calcoli finali della tua bolletta enel energia, abbiamo stabilito che sei idoneo a ricevere un rimborso dell’importo di 128,04 euro”.
E’ il testo contenuto nella nuova mail truffa che, sfruttando l’immagine contraffatta del gestore di energia elettrica e gas, invita gli ignari utenti a “accedere al servizio” cliccando su un link che in realtà rimanda a un sito ‘civetta’ finalizzato a rubare i dati dei destinatari della mail.
In sostanza, un’ennesima truffa, segnalata dalla Polizia Postale, mascherata da rimborso per ingannare gli utenti. A tal proposito la Polpost invita a non aprire la mail e soprattutto non cliccare il link inserito, contattando telefonicamente l’Enel, attraverso il numero verde a disposizione dei clienti, per richiedere un controllo e verificare la veridicità dei fatti.