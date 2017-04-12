ATTENTI!! NON APRITE L'SMS DI WHATSAPP E' UN VIRUS

Se ricevete una email da WhatsApp con oggetto «Chiamata persa», buttatela subito: è un virus. L'ultimo allarme legato all'app di messaggistica viaggia per posta elettronica, come evidenziano gli esper...

Se ricevete una email da WhatsApp con oggetto «Chiamata persa», buttatela subito: è un virus. L'ultimo allarme legato all'app di messaggistica viaggia per posta elettronica, come evidenziano gli esperti di cybercrime della società Eset.

L'email, che sta mietendo vittime in particolare Oltremanica come sottolinea l'Irish Independent, nel contenuto presenta un nuovo messaggio vocale e 'offre' anche un tasto play nel corpo del messaggio. L'utente, che magari è al pc e utilizza la versione web di WhatsApp, rischia di attivare il download di un trojan con tutte le conseguenze del caso.