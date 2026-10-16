🔴 ATTENZIONE Aerei, disagi e ritardi in tutta Italia: controllate il vostro volo prima di partire
Problemi tecnici alla rete dati ENAV, ridotta la capacità di gestione dei voli dalle ore 6. Possibili ritardi negli aeroporti italiani.
Disagi per il traffico aereo italiano nella mattinata di oggi, venerdì 16 ottobre. Una serie di anomalie tecniche alla rete di trasmissione dati utilizzata per il controllo del traffico aereo sta causando rallentamenti nella gestione dei voli sull'intero territorio nazionale, con possibili ripercussioni sulle partenze e sugli arrivi.
A comunicare le difficoltà è stata ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che ha disposto misure straordinarie per garantire la sicurezza delle operazioni.
Dalle ore 6 ridotta la capacità di gestione dei voli
Secondo quanto comunicato da ENAV, a partire dalle ore 6:00 di questa mattina, a causa del persistere delle anomalie e del progressivo aumento del traffico aereo, sono state introdotte misure di regolazione dei flussi.
Il provvedimento comporta una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano, con conseguenti possibili ritardi e rallentamenti nelle operazioni aeroportuali.
La società ha inoltre precisato che, sulla base degli accertamenti effettuati, è stata esclusa l'ipotesi di un attacco informatico.
L'avviso ai passeggeri: verificare il proprio volo prima di partire
ATTENZIONE – I passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani sono invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso lo scalo.
La raccomandazione riguarda anche chi deve partire dagli aeroporti siciliani, tra cui Catania, Palermo, Comiso e Trapani, per i quali non sono al momento disponibili informazioni specifiche sulle conseguenze delle anomalie.
È consigliabile controllare i siti ufficiali e le applicazioni delle compagnie aeree per verificare eventuali ritardi, cancellazioni o modifiche agli orari di partenza.
La situazione resta in evoluzione e potrebbero essere comunicati ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.