Un nuovo post / truffa sta circolando in queste ore su Facebook sotto le spoglie di un falso sondaggio per conto di IKEA che promette di regalare un buono spesa di 75 euro presso la famosa catena di mobili fai da te.

Ovviamente vi anticipiamo che il messaggio è un fake in grado di “rubare” i vostri dati personali e addirittura di attivare servizi a valore aggiunto risucchiando tutto il credito della vostra sim ricaricabile.

Ecco la schermata che appare se cliccate sul link del finto voucher:

ATTENZIONE ALLA TRUFFA IKEA "VOUCHER DA 75 EURO PER IL 75ESIMO ANNIVERSARIO"

Se malauguratamente avete cliccato sul sito e risposto alle domande del finto sondaggio, contattate immediatamente il vostro fornitore di telefonia facendo controllare il vostro credito ed eventualmente facendo inserire il vostro numero in una black list per questi servizi.

Non è la prima volta che il brand svedese viene preso di mira per attività di phishing (tecniche con cui si rubano i dati personali degli utenti), sempre tramite fantomatici voucher di diverso importo.