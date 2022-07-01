ATTENZIONE ALLE TRUFFA, COCA-COLA PER FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO STA REGALANDO UN FRIGO CONTENENTE 24 COCA-COLA AD EDIZIONE LIMITATA!!

Ci sono anniversari che esistono solamente nelle classiche catene che corrono libere negli ampi pascoli digitali delle chat. Ogni settimane, purtroppo, il web ne offre sempre di nuovi. Cambiano i marc...

Ci sono anniversari che esistono solamente nelle classiche catene che corrono libere negli ampi pascoli digitali delle chat. Ogni settimane, purtroppo, il web ne offre sempre di nuovi. Cambiano i marchi utilizzati e anche i premi in palio, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di raggirare gli utenti e rubare i loro dati personali. L’ultima catena WhatsApp che segue questo, ormai classico, cliché è un grande ritorno al passato: il concorso per vincere un mini frigo targato Coca-Cola.

Nel messaggio che sta circolando su alcune chat, come spiega Bufale.net, si fa riferimento a un concorso a premi indetto dalla multinazionale che produce l’iconica bevanda amata da grandi e piccini. E si parla di un evento per celebrare e festeggiare il 130° anniversario della fondazione di Coca-Cola. E già questo dovrebbe far riflette. Perché basta effettuare una rapidissima ricerca online per scoprire che l’azienda americana è nata nel 1886, quindi 136 anni fa. Il riferimento temporale, dunque, fa già capire che non si tratti di un qualcosa di reale e che, sicuramente, questo fantomatico concorso a premi non sia stato messo in piedi dalla multinazionale.

l messaggio che sta circolando su WhatsApp recita: «Congratulazioni ai vincitori che si sono iscritti e speriamo che il nostro “premio” sia utile. Per chi non l’ha fatto. Per favore registrati direttamente sul nostro sito ufficiale. Per ricevere in regalo da noi un minifrigo Coca-Cola. E i premi verranno inviati dopo la registrazione riuscita. Affrettati, la registrazione è gratuita ed è ancora aperta». E poi ce ne sono altri che servono a rifocillare le catene via chat, con l’invito alla condivisione del messaggio (con tanto di link per la registrazione) ad altre persone per poter esser certi di ricevere quel mini frigo iconico. Ovviamente, però, si tratta di truffe. Perché Coca-Cola indice, di tanto in tanto, concorsi a premi. Tutti, però, vengono pubblicizzati con campagne pubblicitarie in tv, radio, giornale e sui social. Oltre alle testimonianze ufficiali e dirette che arrivano dalla sezione ad hoc sul sito ufficiale. E non c’è alcun 130° anniversario da festeggiare (anche perché è stato sei anni fa). E non c’è alcun mini frigo in palio.