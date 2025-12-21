Attenzione alle truffe telefoniche: nuovi tentativi segnalati anche nel Paternese
Tornano a far paura le truffe telefoniche nel territorio di Paternò e comuni limitrofi. Nelle ultime ore, diverse segnalazioni descrivono un meccanismo ben oliato: cittadini contattati da falsi operatori che si spacciano per addetti di banche, compagnie telefoniche o enti pubblici.
📞 Come agiscono i truffatori
Il meccanismo è ormai noto ma continua a colpire, soprattutto le persone più fragili. I malintenzionati utilizzano:
- Numeri camuffati: chiamate che sembrano arrivare da prefissi familiari o numeri verdi.
- Toni allarmistici: avvisano di "pagamenti non pervenuti" o "accessi sospetti al conto".
- Richieste urgenti: spingono la vittima a fornire codici OTP, dati della carta o a cliccare su link inviati via SMS (smishing).
In alcuni casi, i truffatori invitano a richiamare numeri a pagamento, con il rischio di vedere azzerato il credito telefonico in pochi secondi.
👵 Massima attenzione per anziani e famiglie
Le segnalazioni arrivate da Paternò sottolineano come i truffatori puntino spesso su anziani e persone sole, sfruttando la gentilezza o il senso di urgenza. È fondamentale mettere in guardia i propri familiari.
✅ Il vademecum per difendersi
Gli esperti e le autorità consigliano di:
- Non fornire mai dati sensibili: Nessuna banca o ente chiede codici d'accesso via telefono.
- Diffidare dall'urgenza: Se l'operatore mette pressione, chiudi la chiamata.
- Verificare la fonte: Riaggancia e chiama tu il numero ufficiale della banca o dell'ente.
- Bloccare il numero: Segnala il numero sospetto nelle impostazioni dello smartphone.
📢 L'informazione è difesa
La prevenzione è l'unica arma efficace. Invitiamo i lettori di 95047.it a segnalare eventuali tentativi di truffa per avvisare la comunità e prevenire nuovi raggiri.