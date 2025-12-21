Attenzione alle truffe telefoniche: nuovi tentativi segnalati anche nel Paternese

Tornano a far paura le truffe telefoniche nel territorio di Paternò e comuni limitrofi. Nelle ultime ore, diverse segnalazioni descrivono un meccanismo ben oliato: cittadini contattati da falsi operat...

Tornano a far paura le truffe telefoniche nel territorio di Paternò e comuni limitrofi. Nelle ultime ore, diverse segnalazioni descrivono un meccanismo ben oliato: cittadini contattati da falsi operatori che si spacciano per addetti di banche, compagnie telefoniche o enti pubblici.

📞 Come agiscono i truffatori

Il meccanismo è ormai noto ma continua a colpire, soprattutto le persone più fragili. I malintenzionati utilizzano:

Numeri camuffati: chiamate che sembrano arrivare da prefissi familiari o numeri verdi.

chiamate che sembrano arrivare da prefissi familiari o numeri verdi. Toni allarmistici: avvisano di "pagamenti non pervenuti" o "accessi sospetti al conto".

avvisano di "pagamenti non pervenuti" o "accessi sospetti al conto". Richieste urgenti: spingono la vittima a fornire codici OTP, dati della carta o a cliccare su link inviati via SMS (smishing).

In alcuni casi, i truffatori invitano a richiamare numeri a pagamento, con il rischio di vedere azzerato il credito telefonico in pochi secondi.

👵 Massima attenzione per anziani e famiglie

Le segnalazioni arrivate da Paternò sottolineano come i truffatori puntino spesso su anziani e persone sole, sfruttando la gentilezza o il senso di urgenza. È fondamentale mettere in guardia i propri familiari.

✅ Il vademecum per difendersi

Gli esperti e le autorità consigliano di:

Non fornire mai dati sensibili: Nessuna banca o ente chiede codici d'accesso via telefono. Diffidare dall'urgenza: Se l'operatore mette pressione, chiudi la chiamata. Verificare la fonte: Riaggancia e chiama tu il numero ufficiale della banca o dell'ente. Bloccare il numero: Segnala il numero sospetto nelle impostazioni dello smartphone.

📢 L'informazione è difesa

La prevenzione è l'unica arma efficace. Invitiamo i lettori di 95047.it a segnalare eventuali tentativi di truffa per avvisare la comunità e prevenire nuovi raggiri.