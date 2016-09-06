Attenzione, la truffa viaggia su Whatsapp: il buono Ikea da 500 euro

95047

Un buono da 500 euro da poter spendere da Ikea è il sogno di molte persone.

Peccato però che non si tratti di un'iniziativa promozionale del colosso svedese di mobili, ma della nuova truffa che circola in queste ore su Whatsapp.

A segnalarla è la Polizia di Stato, tramite la pagina Facebook 'Una vita da social', spiegando che si tratta dell'ennesimo tentativo di 'phishing' che promette 150 buoni da 500 euro a chi risponde a un sondaggio di un minuto.

Nel testo, scritto in un italiano approssimativo, si legge: "Partecipa al nostro sondaggio di 1 minuto per vincere un buono Ikea Voucher EUR500. Ikea si sta espandendo ad Rome. Per questo abbiamo bisogno della tua opinione. Rispondi 4 semplici domande per avere la possibilità di vincere 1 dei 15 Buoni Ikea da EUR500".

Ovviamente, non si tratta di una promozione di Ikea, che è completamente estranea a questa 'offerta'.

