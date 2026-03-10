ATTENZIONE OGGI: chiusa l’autostrada Catania-Siracusa tra Augusta e Zona Industriale

Disagi alla circolazione nella giornata di oggi, martedì 10 marzo, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, dove è scattata la chiusura temporanea di un tratto importante della carreggiata.

Dalle ore 9 alle ore 18 resterà infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord di Catania. Contestualmente sono state chiuse anche le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Lentini, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.

La chiusura è stata disposta da Anas per consentire alcune ispezioni tecniche nelle gallerie San Demetrio e San Fratello, controlli richiesti dalla Commissione permanente per le gallerie dell’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture.

Per limitare i disagi, il traffico viene deviato sulla strada statale 114 Orientale Sicula, con apposita segnaletica sul posto. Tuttavia, soprattutto nelle ore centrali della giornata, non si escludono rallentamenti e possibili code lungo le arterie alternative.

La riapertura completa del tratto autostradale è prevista in serata, intorno alle ore 18, al termine delle verifiche tecniche.