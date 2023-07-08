ATTENZIONE: RITIRATO DAL MERCATO DEODORANTE MALIZIA UOMO VETYVER PRODOTTO A LANDIONA

Nella settimana odierna il Rapex, sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari, ha notificato il ritiro dagli scaffali dei supermercati del deodorante spray "Malizia Uomo Vetyver" a...

Nella settimana odierna il Rapex, sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari, ha notificato il ritiro dagli scaffali dei supermercati del deodorante spray "Malizia Uomo Vetyver" a causa della presenza propionaldeide, sostanza che può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea.

Ci sono alcune sostanze non consentite nella formulazione dei cosmetici, che possono nuocere alla salute. Proprio per informare il consumatore, questa settimana, Malta ha notificato al Rapex, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari ( avviso A12/01567/23), un problema per un prodotto che contiene 2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea.

Nel dettaglio si stratta del deodorante "Malizia Uomo Vetyver", della marca Malizia Uomo, con codice a barre 8003510001217 venduto in flacone spray in alluminio, da 150 ml.,. E' prodotto in Italia, come raccontato da Prima Novara, dall’azienda Mirato S.p.A. con sede dello stabilimento a Landiona in via Strada provinciale Est Sesia in provincia di Novara.

Il prodotto non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici. In particolare, le autorità sanitarie di Malta hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando la sostanza ''Lilial'', anche nota come ''Butilbenzil propionaldeide'', la quale è stata vietata a partire dal marzo 2022 dal regolamento Ue 1902/2021.

Infatti, secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tale ingrediente rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità. Misure ordinate dalle autorità pubbliche (dettagliante): ritiro del prodotto dal mercato con data di entrata in vigore dal 21/06/2023. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda solo il deodorante in questione.

COMUNCAZIONE MIRATO:

In merito alla notizia, l'azienda Mirato S.p.A. con sede in Strada Provinciale Est Sesia a Landiona (Novara), intende fare un'importante precisazione.

"In seguito alla pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1182 (G.U. dell’Unione Europea L 261 del 11/08/2020) che modifica la parte 3 del Regolamento (CE) No. 1728/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), ha messo in atto, laddove presente nelle fragranze, l’eliminazione dell’ingrediente Lilial (nome INCI: butylphenyl methylpropional, CAS 80-54-6, EC 201-289-8) affinché i prodotti cosmetici fossero conformi entro i termini previsti da tale regolamentazione (Marzo 2022)".

"Confermiamo - prosegue l'azienda - e sottolineiamo che l’articolo Malizia Uomo Vetyver ha subito, secondo i termini di legge, un aggiornamento per l’eliminazione della sostanza Lillial, pertanto quanto immesso sul mercato risulta in conformità al regolamento sui prodotti cosmetici e da ritenersi totalmente sicuro per l’utilizzo da parte del consumatore".