ATTENZIONE. SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA A MISTERBIANCO, FORTI RALLENTAMENTI

Nel pomeriggio di oggi, 19 settembre 2024, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona etnea, causando notevoli disagi alla viabilità. Le previsioni meteo, che già annunciavano maltempo con u...

Nel pomeriggio di oggi, 19 settembre 2024, una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona etnea, causando notevoli disagi alla viabilità.

Le previsioni meteo, che già annunciavano maltempo con un’allerta gialla per la giornata odierna, si sono rivelate purtroppo accurate.

La tempesta di pioggia ha provocato allagamenti su diverse arterie principali, tra cui la Strada Statale 121 e la tangenziale di Catania. In particolare, il tratto della SS121 lungo la via Comunità Economica Europea è stato completamente inondato, rendendo difficoltoso il transito e provocando rallentamenti significativi in entrambe le direzioni.

Al momento, il traffico risulta in tilt, con lunghe code di veicoli bloccati a causa delle condizioni critiche della carreggiata. Le autorità locali raccomandano prudenza alla guida e invitano i cittadini a evitare spostamenti non strettamente necessari fino a quando la situazione non sarà sotto controllo.

La Protezione Civile è all’opera per gestire l’emergenza e liberare le strade dall’acqua, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sul fronte meteo per capire l’evolversi della situazione nelle prossime ore