ATTENZIONE. SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA A MISTERBIANCO, RALLENTAMENTI (VIDEO)

Una violenta bomba d'acqua è in corso in provincia di Catania.

Le previsioni meteo che annunciavano maltempo per la serata di oggi non sono state smentite e per domani è stata diramata allerta ARANCIONE per la provincia di Catania.

In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania.

La strada statale, specialmente nel tratto della via Comunità Economica Europea è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute.

La viabilità in entrambe le direzioni sta subendo notevoli rallentamenti